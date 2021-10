Budowa przejść na rondzie Dmowskiego. Zabiorą po jednym pasie Alej Jerozolimskich

Kończy się pierwszy etap prac na rondzie Dmowskiego. Stołeczni drogowcy układają jeszcze ostatnie krawężniki na wlotach Marszałkowskiej i przy powstających przejściach dla pieszych, a we wtorek zaczną już działać w Alejach Jerozolimskich. Wyłączone z ruchu zostaną skrajne prawe pasy.

Prace na rondzie Dmowskiego prowadzone są od początku sierpnia. Najpierw przez znaczną część czasu wiązały się z rozbiórką starych płyt chodnikowych i krawężników w rejonie ronda. Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich, nowy chodnik w większości jest już położony, brakuje go tylko w kilku miejscach przy Novotelu, rotundzie i dawnym pawilonie Cepelii. "Powodem jest wciąż trwające układanie okablowania pod budowę sygnalizacji świetlnej, w które zostaną wyposażone zebry wokół okrągłego skrzyżowania" - wyjaśnia.

Na dojazdach do ronda oraz na zjazdach w ciągu Marszałkowskiej zostały ułożone nowe krawężniki. Uwagę zwraca północno-wschodni narożnik. "Nieopodal przystanku autobusowego 'Centrum 06' trwa rozbiórka zbędnych płyt chodnikowych, które ustąpią miejsca drzewom. Nieco dalej na zachód widoczny jest już fragment wytyczanej nowej drogi dla rowerów, która będzie wiodła od przyszłego przejścia dla pieszych przez Aleje Jerozolimskie do powstającej zebry na wysokości ulicy Widok" - wyjaśniają drogowcy.

Nowa organizacja ruchu

I zapowiadają, że we wtorek, 26 października, zakończą prace na wlotach Marszałkowskiej i przeniosą się w Aleje Jerozolimskie. To oznacza zmiany w organizacji ruchu. "Na Marszałkowskiej kierowcy znów będą mieli do dyspozycji wszystkie cztery pasy, natomiast w Alejach Jerozolimskich nie będą mogli skorzystać ze skrajnych prawych pasów - na odcinku między Kruczą a Poznańską. Skręcanie w prawo w Marszałkowską odbywać się będzie z sąsiednich pasów, z których dziś można jechać tylko na wprost (taka możliwość nadal będzie utrzymana)" - czytamy w komunikacie ZDM.