Budowa POW na Ursynowie. Zamkną rondo Krahelskiej, autobusy pojadą objazdami

Jak wyjaśnia rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska, podczas zamknięcia wykonawca wyasfaltuje rondo. Według zapowiedzi, prace na skrzyżowaniu zakończą się w poniedziałek około godziny 5 rano. - Po zakończeniu tych robót, ruch na Płaskowickiej odcinku od ulicy Polskie Drogi do ulicy Lanciego będzie funkcjonować w docelowym układzie organizacji ruchu - podkreśliła Tarnowska.

W związku z zamknięciem skrzyżowania swoje trasy zmienią autobusy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 136 pojadą aleją KEN i ulicą Ciszewskiego do pętli Ursynów Płd. Jadąc w kierunku Młynowa, ominą rejon prac w al. KEN.

Z kolei autobusy linii 503 w czwartek od godz. 22 i w piątek zostaną skierowane na objazd ulicami: Gandhi – Dereniowa – Płaskowickiej do przystanku Stryjeńskich 04 (na Płaskowieckiej, po zachodniej stronie skrzyżowania ulic: Dereniowej, Płaskowickiej i Stryjeńskich), a będą wyjeżdżały w trasy z przystanku Stryjeńskich 02 (na ul. Dereniowej, po płn. stronie skrzyżowania ulic: Dereniowej, Płaskowickiej i Stryjeńskich).

Natomiast w weekend linia 503 będzie kursowała ulicami Gandhi i Dereniową, zawróci na rondzie u zbiegu ulic Płaskowickiej, Dereniowej i Stryjeńskich, żeby dojechać do przystanku Stryjeńskich 02.

Najdłuższy tunel w Polsce

Trwają prace wykończeniowe na budowie tunelu na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Ursynów Zachód do węzła Ursynów Wschód. Całość odcinka ma długość pięciu kilometrów, sam tunel jest najdłuższy w Polsce i ma 2335 metrów. Ruch dla każdego kierunku prowadzony jest oddzielną nawą, w której są po trzy pasy ruchu plus pas awaryjny. W ciągu tunelu znajduje się dziewięć przejść awaryjnych plus przejazd awaryjny dla służb. Wzdłuż tunelu zlokalizowanych jest 38 nisz alarmowych.