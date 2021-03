Drogowcy wrócili do tunelu. Kombajn do układania nawierzchni pracuje na pełnych obrotach

Mróz przystopował na chwilę układanie betonowych warstw konstrukcji nawierzchni, ale od poniedziałku roboty znów ruszyły - informują o postępach prac na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy drogowcy. I podtrzymują, że kierowcy pojadą tunelem w drugim kwartale 2021 roku.

Po tym, jak pogoda pozwoliła wrócić do oczekiwanego tempa prac, układane są betonowe warstwy konstrukcji nawierzchni. Ale nie tylko. W tunelu pod Ursynowem montowane są również betonowe okładziny ścian oraz wyposażenie techniczne obiektu.

- Maszyna i obsługujący nią pracownicy mozolnie wędrują południową nitką tunelu od zachodniego do wschodniego portalu, pracując 24 godziny na dobę. Zostawiają za sobą białą nitkę na połowie szerokości nawy tunelu, na którą po kilkunastu godzinach wkraczają maszyny z obrotowymi szczotkami do odkrywania kruszywa w betonowej nawierzchni - opisuje rzeczniczka stołecznego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

Kombajn do układania nawierzchni na pełnych obrotach

Kolejnym etapem jest nacinanie nawierzchni specjalnymi piłami do betonu. - Kombajn do układania nawierzchni przejedzie przez 2300 metrów południowej nawy tunelu i następnie wjedzie do nawy północnej. Pod koniec stycznia położono w niej około jednego kilometra betonowej nawierzchni na połowie szerokości jezdni i teraz położony zostanie brakujący odcinek. Kombajn do układania betonu przejdzie jeszcze raz przez obie nawy, układając nawierzchnię na pozostałej szerokości jezdni - wyjaśnia rzeczniczka GDDKiA.

Przypomina też, że na przełomie lutego i marca ukończono układanie warstw konstrukcji nawierzchni z kruszywa oraz podbudowy z betonu. - To umożliwia teraz pracę 24 godziny na dobę przy układaniu docelowej betonowej nawierzchni w tunelu. Zakończono prace konstrukcyjne związane z budową chodników oraz elementów betonowych odwodnienia liniowego. Kontynuowane są prace związane z budową podwaliny i montażem okładzin ścian tunelu. Betonowe panele okładzin zamontowano na długości około 900 metrów. Do ścian szczelinowych w tunelu mocowane są kolejne uchwyty montażowe, a na murach przy wlotach do tunelu stelaż, na którym zamocowane zostaną okładziny akustyczne - wylicza Tarnowska.

Ponadto pod sufitem montowane są oprawy oświetleniowe oraz trwają też prace teletechniczne związane z trasowaniem instalacji monitoringu i systemów ostrzegawczych. Wykonawca montuje również system nagłośnienia. W niszach alarmowych układana jest kostka betonowa. Trwa montaż drzwi do pomieszczeń technicznych w tunelu. Pod sufitem zamontowano wentylatory strumieniowe.

GDDKiA: kierowcy pojadą tunelem w drugim kwartale tego roku

Jeśli chodzi o prace na powierzchni, to na obu węzłach trwa montaż wypełnień ekranów akustycznych, a na obiektach mostowych wykonywane są roboty wykończeniowe. Przy alei KEN, ulicy Rosoła oraz na odcinku Rosoła - Cynamonowa wykonywane są roboty drogowe i brukarskie. - W budynku, w którym będzie się mieściło Centrum Zarządzania Tunelem, a docelowo także Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem, rozpoczęto montaż wyposażenia. Finiszują prace związane z budową stacji wentylatorowych i transformatorowych przy obu portalach tunelu - informuje rzeczniczka.

Podaje również, że zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2 POW to około 89 procent. - Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 roku. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz proces zawierania umów z gestorami sieci. Kierowcy pojadą tunelem w drugim kwartale 2021 roku, po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie - podsumowuje Małgorzata Tarnowska.

Autor:mp/b

Źródło: PAP