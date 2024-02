Trzy miesiące prac i autobusy na objazdach

czytaj dalej

Zwrot w sprawie zaskarżonej decyzji Rady Warszawy w sprawie objęcia Saskiej Kępy i Kamionka strefą płatnego parkowania. Wojewoda wycofał skargę złożoną przez swojego poprzednika do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To oznacza, że już wkrótce miasto będzie mogło rozpocząć przygotowania do rozszerzenia strefy.