Zmiany przy budowie estakady na Marsa. Fragment Żołnierskiej zamknięty na kilka dni

Budowa nowej estakady w ciągu ulicy Marsa rozpoczęła się w lipcu ubiegłego roku. To zachodnia nitka, która docelowo będzie służyła kierowcom jadącym z Rembertowa w stronę centrum. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podaje, że niemal gotowy jest mur oporowy i nasyp od strony ronda Mościckiego. Wykonawca wylał również betonową płytę estakady na odcinku sięgającym za skrzyżowanie z ulicą Chełmżyńską. W toku jest montaż konstrukcji stalowej i zbrojenie płyty na dalszym fragmencie wzdłuż ulicy Marsa.

Zmiany na Żołnierskiej

W czwartek, 19 maja, o godzinie 20 drogowcy zamknęli przejazd ulicą Żołnierską od strony Rembertowa, na odcinku od najazdu na istniejącą estakadę do skrzyżowania z ulicą Marsa. Pod budowanym obiektem wyłączono także ruch pieszy i rowerowy. Objazd poprowadzi wiaduktem ulicy Marsa, do ronda Mościckiego i z powrotem Marsa do Okularowej.