Auto wbiło się w słup na Woli. Strażacy wycinali kierującą z rozbitego pojazdu

Samochód osobowy uderzył w słup w alei "Solidarności". Auto zostało mocno uszkodzone, a strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by wydostać kierującą. Ruch w kierunku centrum był przez pewien czas wstrzymany.

Do wypadku doszło w sobotę po południu w rejonie skrzyżowania alei "Solidarności" z Okopową. - Samochód marki BMW rozbił się na stalowej latarni - relacjonuje Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl. I opisuje, że samochód został na tyle mocno uszkodzony, że służby ratunkowe miały problem z dostaniem się do kierującej. Auto wbiło się w słup drzwiami znajdującymi się po jej stronie. - Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, by wydostać ją na zewnątrz - dodaje.