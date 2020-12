Zderzenie z udziałem karetki pogotowia. "To był jej drugi dzień pracy"

Na Bielanach doszło do kolizji osobowego bmw z karetką pogotowia ratunkowego, które przewoziło pacjenta. Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl, to jeden z puli nowoczesnych ambulansów, które do warszawskiego pogotowia trafiły na początku tego tygodnia.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Marymonckiej z Pułkową. - Karetka uderzyła w bok bmw, a po uderzeniu zjechała z jezdni, przewróciła znak i zatrzymała się na ścieżce rowerowej. W środku pojazdu znajdował się pacjent - został on przekazany do drugiego ambulansu, który przyjechał na miejsce zdarzenia - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

Na miejscu pracują policjanci. Nie ma utrudnień w ruchu. - Bmw zjechało na zatokę autobusową, karetka z kolei stoi na ścieżce rowerowej, więc rozbite pojazdy nie blokują ruchu - zaznacza nasz reporter.

Rafał Retmaniak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji informuje, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. - Załodze karetki ani kierowcy bmw nic się nie stało, wszyscy byli trzeźwi. Karetka przewoziła jednak pacjentkę do szpitala i pani została zabrana przez inny zespół pogotowia, nie ucierpiała w zdarzeniu - zastrzega policjant.

To był jej drugi dzień pracy

Z informacji naszego reportera wynika, że karetka, która brała udział w kolizji, to jeden z nowych ambulansów, który trafił na początku tygodnia do warszawskiego pogotowia. - To był nowy fiat, jeden z najnowocześniejszych w taborze Meditransu. To był drugi dzień pracy tej karetki - dowiedział się Węgrzynowicz.

W niedzielę dyrektor warszawskiego pogotowia Karol Bielski nie odebrał telefonu, ale o nowych karetkach w pogotowiu pisaliśmy na tvnwarszawa.pl w poniedziałek. Na jednym ze zdjęć przedstawiających samochody widać ambulans o rejestracji "DW2LC86". To właśnie ten, który uczestniczył w kolizji.

Sześć nowych karetek kosztowało blisko cztery miliony złotych. Znalazły się w nich między innymi defibrylatory z możliwością teletransmisji danych medycznych. - W trakcie przewożenia pacjenta do szpitala możliwe będzie prowadzenie konsultacji kardiologicznych w czasie rzeczywistym. To tymczasowe, supernowoczesne szpitale na kółkach – wyjaśniał w poniedziałek główny specjalista ds. promocji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans Piotr Owczarski.

Nowe ambulanse wykorzystywane są jako jednostki intensywnej opieki, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów, a więc do ratowania życia w najcięższych przypadkach zagrożenia życia.

Autor:mp/b

Źródło: tvnwarszawa.pl