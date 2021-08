Zderzenie pieszej i rowerzysty na Bielanach. Kobieta trafiła do szpitala

Policja wyjaśnia okoliczności zderzenia rowerzysty i pieszej na Bielanach. Kobieta została poszkodowana i trafiła do szpitala. Do potrącenia doszło prawdopodobnie w rejonie przejścia dla pieszych.

Do wypadku doszło około godziny 11.50 na ulicy Kasprowicza 52. - Rowerzysta potrącił pieszą. Na miejsce wezwane zostało pogotowie ratunkowe. Piesza została przewieziona do jednego z warszawskich szpitali - informuje Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji. Jak dodaje, rowerzysta był trzeźwy. - Ustalamy, na którym fragmencie drogi doszło do potrącenia - zaznacza.