Wychodziła ze sklepu z córką, w schody wjechał pijany kierowca

Strażniczka zabrała mu kluczyki

"Nagle w schody, na których stała razem z córką uderzył z impetem ford. Kierujący nim mężczyzna w wieku ok. 60 lat próbował wykonywać kierownicą manewry, by zjechać ze schodów, ale silnik auta zgasł. Pod pojazdem powstała plama wyciekających płynów" - czytamy w komunikacie straży miejskiej. Jak opisano dalej, czuć było benzynę. Mężczyzna próbował uruchomić silnik co mogło doprowadzić do pożaru.