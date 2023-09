W niedzielę "Bieg przez Most" i "Onkobieg"

Białołęcki "Bieg przez Most"

"Bieg przez Most" to pierwsza część "Białołęckiej Triady Biegowej" organizowanej przez urząd dzielnicy Białołęka. Dopełnia ją lokalny Bieg Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada oraz Bieg Wolności organizowany w okolicy rocznicy stanu wojennego, w tym roku będzie to 10 grudnia.

Zawodnicy z biegu głównego wystartują z ulicy Szafrańców o godzinie 11:00. Następnie będą biec ulicami: Trakt Nadwiślański, Obrazkową (które będą zamknięte w ramowych godzinach 10:55-13:20), Świderską (zamknięta w godzinach 11:00-12:20), Mehoffera, Nowodworską (nieprzejezdne w godzinach 11:05-12:05) do Odkrytej i nawrotki na wysokości ulicy Štefánika (zamknięta w godzinach 11:10-11:35). Dalej biegacze wrócą Odkrytą, Nowodworską, Mehoffera i Świderską do mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Tam rozpocznie się odcinek specjalny, rozgrywany na chodniku i ścieżce rowerowej. Po kolejnej nawrotce – na końcu przeprawy – zawodnicy pokonają ostatnią prostą przez most i ulice Świderską, Obrazkową do Traktu Nadwiślańskiego i mety przy ul. Szafrańców.