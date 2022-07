Zgłosiło się już ponad siedem tysięcy, ostatnie dni zapisów do sobotniego Biegu Powstania Warszawskiego

Już ponad siedem tysięcy osób zapisało się na Bieg Powstania Warszawskiego. To dwa razy więcej niż rok temu - wyliczył ratusz. Uczestnicy pobiegną przez rejon Krakowskiego Przedmieścia i Powiśla. Będą utrudnienia w ruchu.

Zapisy na tegoroczny, 31. już Bieg Powstania Warszawskiego trwają do piątku. Najlepiej zgłosić się przez stronę internetową biegu. Można również zapisać się w biurze zawodów (Ośrodek Polonia, ul. Konwiktorska 6). Od środy do piątku trwa wydawanie pakietów startowych, w sobotę pakiety będą wydawane tylko zawodniczkom i zawodnikom spoza stolicy.

Na mecie medal nawiązujący do godziny "W"

Do udziału w biegu zgłosiło się już blisko siedem tysięcy osób. To znacznie więcej niż w ubiegłym roku, kiedy do mety dotarło 3697 osób. Ale mniej niż przed pandemią – dwa lata temu na mecie zameldowało się 11436 biegaczek i biegaczy.

Na bieg zapraszają współorganizatorzy – Aktywna Warszawa w imieniu warszawskiego Ratusza oraz Fundacja "Maraton Warszawski".

- To szczególna impreza sportowa, jak żadna inna łączy bowiem warszawiaków i warszawianki we wspólnym celu – upamiętnieniu bohaterów i bohaterek zrywu z 1944 roku. W tegorocznej edycji biegu uczestnicy otrzymają na mecie medal nawiązujący bezpośrednio do "Godziny W" - dnia i pory wybuchu powstania przeciwko okupantowi – mówi cytowana w komunikacie wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

- Ten bieg ma szczególną magię. Startowałem w nim 13 lat temu i do dziś pamiętam ciarki na plecach, kiedy oklaskami witaliśmy obecnych na starcie Powstańców Warszawskich. Uczestników Powstania będziemy gościć też na starcie tegorocznej imprezy – ocenia z kolei Marek Tronina, prezes Fundacji "Maraton Warszawski".

Bieg Powstania Warszawskiego - dystans 5 km Urząd miasta

Biegacze pobiegną na dwóch dystansach – 5 oraz 10 kilometrów. Obie trasy mają atest PZLA, rozpoczęcie pierwszego biegu o godz. 20.30, drugiego o 21. Start obu biegów z placu Krasińskiego, meta na Konwiktorskiej.

Bieg Powstania Warszawskiego - dystans 10 km Urząd miasta

Organizatorzy zapraszają aktywnych warszawiaków i warszawianki do udziału w zawodach. A wszystkich – do kibicowania biegaczom przy trasie.

Dla tych, których nie będzie w Warszawie, przewidziana została wersja wirtualna biegu. Pobiec można w dowolnym miejscu między 1 a 6 sierpnia, zapisywać można się do 6 sierpnia. Zgłosiło się do tej formuły już blisko 500 osób.

Utrudnienia

Na czas biegu trzeba będzie zamknąć część ulic w rejonie trasy.

Plac Krasińskich (START 31. Biegu Powstania Warszawskiego) będzie zamknięta od godz. 17:00 w sobotę (30 lipca) do godz. 23 w sobotę (30 lipca). Konwiktorska (META 31. Biegu Powstania Warszawskiego) będzie zamknięta od godz. 18:00 w sobotę (30 lipca) do godz. 2 w niedzielę (31 lipca). Zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach będzie obowiązywał całą sobotę (30 lipca) w związku z montażami i demontażami infrastruktury do imprezy wzdłuż jezdni.

Wszystkie poniższe ulice, którymi będzie prowadziła trasa biegu, będą sukcesywnie otwierane zaraz po przebiegnięciu ostatniego zawodnika.

Miodowa – przejazd ulicą będzie zamknięty od godz. 20 do godz. 21.30 Senatorska, Wierzbowa, Moliera oraz Plac Piłsudskiego – przejazd ulicami będzie zamknięty od godz. 20 do godz. 21. Królewska i Krakowskie Przedmieście – będą zamknięte w sobotę w godz. 20 – 21. Karowa, Browarna – będą zamknięte w sobotę w godz. 20.05 – 22. Dobra, Wiślana – będą zamknięte w sobotę w godz. 20.08 – 22.35 (wyjazd z ul. Wiślanej będzie możliwy od godz. 22). Topiel, Kruczkowskiego, Górnośląska, Ludna i Solec – będą zamknięte w sobotę w godz. 2035 – 22.25. Rozbrat – będzie zamknięty 21-22.10 Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie, ul. Sanguszki – będzie zamknięte w sobotę w godz. 20.08 – 22.50

Ratusz zastrzega, że godziny podane w informatorze są orientacyjne.

Autor:katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl