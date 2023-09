Bieg po obu stronach Wisły, przysięga na Bemowie. Objazdy dla kierowców, zmiany w komunikacji

W sobotę odbędzie się 15. edycja "Biegnij Warszawo". Zawodom, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie towarzyszyło wydarzenie "Maszeruję-Kibicuję". Uczestnicy przejdą pętlę, która w sporej części pokrywa się z trasą biegu. Tego samego dnia na Bemowie szykują się utrudnienia związane z przysięgą na Wojskowej Akademii Technicznej.

"Biegnij Warszawo", "Maszeruję-Kibicuję"

Start obu wydarzeń został zlokalizowany na ulicy Myśliwieckiej, a meta w alei Kusocińskiego, nad Kanałem Piaseczyńskim. Na potrzeby organizacji wydarzenia ulica Myśliwiecka zostanie zamknięta dla ruchu i wyłączona z parkowania w niedzielę, 30 września, od godziny 6 do 18. Nieprzejezdny będzie odcinek od skrzyżowania z ulicami Agrykola i Szwoleżerów do Hoene-Wrońskiego. Konieczne będą także inne wyłączenia. Ulica Rozbrat zostanie zamknięta na wysokości Górnośląskiej. Łazienkowska będzie wyłączona z ruchu i parkowania, w godzinach 8-18, już od skrzyżowania z Wisłostradą.

Zawodnicy "Biegnij Warszawo" wystartują w samo południe. Drogi na trasie wydarzenia będą zamknięte od godziny 11.30 do 14.30. Zawodnicy po starcie pobiegną prosto ulicami Myśliwiecką, Rozbrat do Ludnej, a następnie w kierunku ulicy Solec. Wjazd w ulicę Ludną z Wioślarskiej będzie w czasie biegu niemożliwy.

Po skręcie w Solec zawodnicy skierują się w stronę Tamki. Nieprzejezdne będzie skrzyżowanie z aleją 3 Maja, a ulica Dobra będzie kończyła się ślepo na wysokości Jaracza. Z tej ostatniej będzie można wyjechać wyłącznie w prawo, w stronę Tamki.

Na końcu ulicy Solec uczestnicy skręcą w prawo i pobiegną na most Świętokrzyski. W czasie rywalizacji jezdnia w kierunku Pragi będzie zamknięta, a z ulic Wybrzeże Kościuszkowskie, Dobrej i Topiel - po północnej stronie ulicy Zajęczej - kierowcy wyjadą tylko w prawo.

Po drugiej stronie Wisły biegacze skręcą w Wybrzeże Szczecińskie i pobiegną w stronę mostu Poniatowskiego. Jadący od strony zoo, na wysokości mostu Świętokrzyskiego, skręcą w lewo - w stronę Sokolej lub w prawo - w kierunku Powiśla.

Zawodnicy na wysokości plaży Poniatówka skręcą w lewo i podbiegną do alei Poniatowskiego i dalej przez most Poniatowskiego wrócą do Śródmieścia. W czasie rywalizacji na przeprawie zamknięta będzie jezdnia w kierunku centrum. Kierowcy na rondzie Waszyngtona skręcą wyłącznie w ulice Francuską, aleję Waszyngtona lub aleję Zieleniecką. Kierowcy jadący od strony Wawra ulicą Wybrzeże Szczecińskie przed mostem Poniatowskiego będą kierowani w prawo w kierunku ronda Waszyngtona. Natomiast po drugiej stronie rzeki zamknięty zostanie wjazd z Wisłostrady na most w stronę centrum. Jezdnia przeprawy w kierunki Pragi będzie cały czas przejezdna.

Za mostem zawodnicy pobiegną prosto do ronda de Gaulle’a. Następnie skręcą w prawo, w Nowy Świat, którym dobiegną do Świętokrzyskiej. Tam ponownie skręcą w prawo. Kierowcy jadący ulicą Świętokrzyską od strony Marszałkowskiej dojadą najdalej do Mazowieckiej - będą musieli w nią skręcić, w stronę Królewskiej.

Biegacze pokonają skarpę ulicami Świętokrzyską, Kopernika i Tamka. Na dole skręcą w Kruczkowskiego i dalej ulicą Rozbrat skierują się do mety.

Uczestnicy wydarzenia "Maszeruję-Kibicuję" rozpoczną swój spacer o godzinie 12.25. Podobnie, jak w przypadku rywalizacji biegowej, ulice na trasie tego wydarzenia także będą zamknięte w godzinach 11.30-14.30.

Po starcie maszerujący, na rondzie Sedlaczka, skręcą w lewo i zaczną iść pod górę ulicą Myśliwiecką. Kierowcy zjadą ulicą Piękną do Myśliwieckiej do godziny 11.30.

Gdy uczestnicy wejdą już na skarpę Wiślaną, skierują się w prawo w ulicę Wiejską (ulica ta będzie zamknięta od Matejki do Pięknej). Przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej skręcą w ulicę Matejki, którą dojdą do Alej Ujazdowskich. Kierowcy jadący od strony placu Na Rozdrożu skręcą wyłącznie w Piękną.

Dalej maszerujących kibiców zobaczymy na placu Trzech Krzyży. Po przejściu wzdłuż Instytutu Głuchoniemych i kościoła św. Aleksandra skręcą w prawo, w ulicę Książęcą. Zejdą nią w dół do ulicy Rozbrat i pójdą do mety. Na placu Trzech Krzyży kierowcy cały czas będą jeździli z Nowego Światu do Alej Ujazdowskich.

Podczas obu wydarzeń zamknięte będą również wloty ulic dojazdowych oraz wyjazdy łączące się bezpośrednio z trasami biegu lub marszu.

"Na trasach obu wydarzeń zostaną zamknięte wszystkie przejścia dla pieszych. W czasie rywalizacji biegowej i marszu, osoby chcące przekroczyć jezdnię, będą kierowane do wyznaczonych miejsc. Przekroczenie trasy będzie możliwe pod nadzorem upoważnionych osób" - poinformował stołeczny ratusz.

W związku z wydarzeniami, ograniczone zostanie parkowanie w sobotę, 30 września, od godziny 6 na ulicy Myśliwieckiej. Nie będzie tam można parkować do godziny 18. Także do 18, ale od godziny 8 ograniczenia w parkowaniu zostaną wprowadzone na ulicy Łazienkowskiej.

Na pozostałych ulicach, gdzie toczyć się będzie rywalizacja biegowa lub przejdą kibice, zakaz parkowania będzie obowiązywał w godzinach 11-15.

W czasie biegu nie będzie można wyjechać z parkingu na ulicy Smolnej na Aleje Jerozolimskie oraz z parkingu przy ulicy 3 Maja (pod mostem Poniatowskiego) na ulicę Solec.

"W sobotę, od początku kursowania do czasu otwarcia ulicy Myśliwieckiej, autobusy linii 107, 108, 159, 162, 171 i 517 pojadą trasami zmienionymi. Około godziny 11:30, gdy ulice na trasie biegu i marszu będą już zamknięte, na objazdy zostaną skierowane także autobusy linii: 106, 111, 116, 117, 118, 127, 146, 147, 158, 162, 166180, 222, 503 507, 517, 518 i 521" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Przysięga na Bemowie

Jak informują uczelnie, przysięgę złoży niemal 1800 żołnierzy rozpoczynających studia na czterech uczelniach. Na placu apelowym przy ulicy Kaliskiego 2 zobaczymy podchorążych podejmujących naukę w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej i Akademii Marynarki Wojennej.

W związku z organizacją uroczystości i liczbą jej uczestników w sąsiedztwie WAT mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Można się ich spodziewać na ulicach: Radiowej, od ulicy Powstańców Śląskich do ronda Adamieckiego; Lazurowej, od alei Obrońców Grodna (Trasa S8) do ulicy Kocjana; Kaliskiego, od ulicy Kocjana do ronda Adamieckiego.

W przypadku braku możliwości przejazdu tymi drogami pojazdy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Autobusy linii 149 w obu kierunkach przejadą ulicami Górczewską, Warszawską, Przejazd, Graniczną, Łaszczyńskiego, "Hubala" Dobrzańskiego, Bolimowską i Spychowską. Linia 167 nie dojedzie do Starego Bemowa, a w stronę sanktuarium na Siekierkach zawróci na rondzie Radia Wolna Europa. Z kolei autobusy linii 220 w obu kierunkach pojadą objazdem przez ulice Górczewską i Powstańców Śląskich.

Tramwaje linii 20 z pętli Żerań FSO dojadą jedynie do pętli Koło.

