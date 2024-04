Tragiczny wypadek na Płochocińskiej. W szpitalu zmarła druga osoba

W niedzielę po południu na ulicy Płochocińskiej doszło do tragicznego wypadku. Jak dowiedział się nasz reporter Artur Węgrzynowicz, w zderzeniu osobowej skody z volkswagenem busem zginęła pasażerka tego pierwszego auta. W szpitalu zmarł także jego kierowca.

Do wypadku doszło około godziny 16. Służby dostały informacje o zderzeniu dwóch pojazdów. Jak informował wówczas nasz reporter Artur Węgrzynowicz, na Płochocińskiej doszło do zderzenia osobowej skody z volkswagenem busem. W skodzie podróżowały dwie osoby, pasażerka - mimo prowadzonej reanimacji - zmarła, kierowca trafił do szpitala.