Wypadek motocyklisty na Białołęce. Dwie osoby w szpitalu

Jak informuje reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, do zderzenia doszło w środę około godziny 22 u zbiegu Białołęckiej i Płochocińskiej. Na miejscu były służby. - W tym miejscu doszło do wypadku samochodu osobowego z motocyklem. Poszkodowane zostały dwie osoby, które trafiły do szpitala – podaje młodszy aspirant Marcin Klecz ze straży pożarnej.