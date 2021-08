Przebudowa skrzyżowania Płochocińskiej, Spedycyjnej i Krzyżówki. Pojawi się sygnalizacja i nowe pasy ruchu

Właśnie rozpoczął się drugi etap inwestycji drogowej i deweloper zabrał się za podłączenie Krzyżówki do skrzyżowania Płochocińskiej ze Spedycyjną. Drogowcy wyjaśniają, że wszystko po to, aby dojazd do niego zyskali mieszkańcy wspomnianego osiedla, którzy dziś mają do dyspozycji jedynie Kowalczyka, jeśli chcą dostać się do głównej arterii tej części miasta - Modlińskiej. Obowiązek ułatwienia im komunikacji nałożyła na dewelopera ustawa o drogach publicznych.