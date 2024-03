Biała lisica na parkingu firmy kurierskiej

Była przerażona i początkowo nie dawała się złapać. Sygnał o białej lisicy na terenie parkingu firmy kurierskiej w Warszawie wpłynął do Specjalistycznej Jednostki Ratowniczej ECO zajmującej się ratowaniem zwierząt. - To lis domowy - zapewniają ratownicy, którzy dotarli później do właściciela zwierzęcia.