Betonują wiadukt Trasy Łazienkowskiej. Ma być gotowy latem

280 metrów sześciennych betonu

"Rozkładanie na wiadukcie nowego betonu odbywa się odcinkami - pierwszy wykonano dwa tygodnie temu, a prace przy kolejnym odbywały się w środę 14 lutego. W tym celu dostarczono około 280 metrów sześciennych betonu. Przywieziony został on aż 35 betonomieszarkami" - wylicza w komunikacie ratusz.

Równocześnie prowadzone są prace przy ekranach akustycznych, które pojawią się wzdłuż alei Stanów Zjednoczonych na odcinku od ulicy Bajońskiej do ulicy Międzynarodowej. Ekrany, w większości przezroczyste, będą chronić okoliczne tereny przed hałasem drogowym. W tym rejonie położona zostanie tzw. "cicha nawierzchnia".

Będzie więcej zieleni, nowe latarnie

"Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 101 159 257,40 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przewidywana całkowita wartość prac to 106 483 428,84 zł" - zaznaczają urzędnicy.

Kolejny etap przebudowy. Kiedy koniec prac?

Prace na Saskiej Kępie to kolejny etap przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowane zostały: most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim. Po oddaniu do ruchu, pod koniec ubiegłego roku - i na kilka miesięcy przed czasem - wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, prace skupiają się obecnie na modernizacji odcinka trasy przebiegającego przez prawobrzeżną część Warszawy.