Beton ustępuje miejsca zieleni

Rozpłytowaniem czy rozbrukowaniem nazywa się potocznie usunięcie zbędnych i niewykorzystywanych powierzchni utwardzonych na chodnikach lub jezdniach. Są to miejsca np. w narożnikach skrzyżowań, na powierzchniach wyłączonych z ruchu, pomiędy kolejnymi drzewami w szpalerze.Celem jest wprowadzenia w takie miejsca w zamian powierzchni biologicznie czynnej. Czasami będzie to zwykły trawnik, a czasami dodatkowo z drzewami, krzewami czy bylinami. Poprawia to estetykę, pozwala na posadzenie nowych drzew lub też poprawia warunki do życia tych już istniejących. Rozpłytowania są też elementem małej retencji, czyli pomagają odprowadzać wody opadowe. Zieleń w mieście co do zasady pomaga też walczyć ze zjawiskiem tworzenia się wysp ciepła.