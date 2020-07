Na dawnej ścieżce rowerowej parkują samochody. Mieszkańcy chcą znowu z niej korzystać

Idąc ulicą Batalionów Chłopskich, pod autami zaparkowanymi po północnej stronie ulicy zauważymy pozostałości czerwonej nawierzchni. To ślady po dawnej ścieżce rowerowej, która przestała istnieć w 2018 roku.

Ta zmiana nie podoba się części okolicznych mieszkańców. Na początku roku przygotowali petycję z apelem o powrót ścieżki. Ich zdaniem kierowcy lekceważą oznakowania i parkują samochody tak, że wystają one poza wytyczone miejsca, utrudniają ruch na chodniku i zasłaniają widoczność. Jak dodają, poruszanie się chodnikiem bywa też problematyczne, bo korzysta z niego część rowerzystów i użytkowników elektrycznych hulajnóg. A sam chodnik, choć ma półtora metra szerokości, w niektórych miejscach jest węższy.

"Duża liczba mieszkańców okolicznych osiedli mocno wzmogła ruch samochodowy, co bardzo negatywnie wpływa na bezpieczeństwo rowerzystów zmuszonych teraz do współkorzystania z jezdni wraz z mknącymi autami" - twierdzą twórcy petycji.

"Miasto wspiera jeżdżenie nieekologicznymi samochodami"

Z braku ścieżki rowerowej nie są także zadowoleni przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo. W czerwcowym stanowisku zauważają, że efekty zmiany sprzed dwóch lat odczuwają zwłaszcza uczniowie pobliskich podstawówek, którzy zwykle dojeżdżają do nich na rowerze. Ich zdaniem, w porze powrotów do domu, ulica Batalionów Chłopskich jest zatłoczona, przez co jazda po ulicy staje się ryzykowna.