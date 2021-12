Awaryjna naprawa asfaltu na Bemowie. Samochody i autobusy pojadą objazdami

Drogowcy w trybie awaryjnym naprawią nawierzchnię ulicy Piastów Śląskich od Żołnierzy Wyklętych do Powstańców Śląskich. Ulica zostanie zamknięta dla ruchu, co oznacza utrudnienia dla kierowców i pasażerów.

Zarząd Dróg Miejski planuje rozpoczęcie prac na Piastów Śląskich na wtorek, 7 grudnia, od godziny 6.00. Jak podaje, obie jezdnie ulicy zostaną wyłączone z ruchu przed skrzyżowaniem z Żołnierzy Wyklętych, do wjazdu do siedziby Automobilklubu Polskiego. Podczas prac nie będzie wjazdu i wyjazdu z Popiołka i Żołnierzy Wyklętych w Piastów Śląskich. Ulicą Żołnierzy Wyklętych od strony Powstańców Śląskich będzie można dojechać wyłącznie do skrzyżowania z Miarki i Korfantego. Tu obowiązywać będzie nakaz skrętu w lewo lub w prawo.