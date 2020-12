Przetarg rozstrzygnięty. Fotoradary na moście Poniatowskiego "powinny stanąć już wiosną"

"Firma Lifor z Bytomia dostarczy i zamontuje sześć fotoradarów na moście Poniatowskiego za 1 mln 826 tys. zł. Jeszcze przed świętami rozstrzygnęliśmy przetarg, co pozwala na podpisanie umowy z wykonawcą" - zaznacza w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich. I przypomina, że z mostu Poniatowskiego codziennie korzystają tysiące warszawiaków. Przeprawa popularna jest nie tylko wśród kierowców, ale i pieszych oraz rowerzystów - szczególnie latem. Prosty odcinek jezdni zachęca jednak do przekraczania prędkości. Kierowcy jeżdżą szybciej niż przepisowe 50 kilometrów na godzinę nawet, jeśli miejscami na moście obowiązuje ograniczenie do 40 kilometrów na godzinę.