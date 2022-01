Awaria na Woli. Górczewska zamknięta

Prace trwają na skrzyżowaniu Górczewskiej z Deotymy. - Wczoraj doszło do awarii wodociągowej. Podobno zapadał się asfalt. Dzisiaj kują i rozkopują trzy pasy jezdni. Policja zamknęła około 200-metrowy odcinek Górczewskiej od Deotymy do Ciołka w kierunku Bemowa - informuje reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.

Rzecznik MPWiK Marek Smółka potwierdza, że do awarii doszło we wtorek wieczorem. - Sama awaria została już usunięta, ale dzisiaj usuwamy jej skutki. Doszło do wypływu wody i podmycia jezdni. Najpierw zamknęliśmy dwa pasy jezdni, ale okazało się, że trzeba też zamknąć ten trzeci. Będziemy się starali zachować drożność ulicy Górczewskiej w obu kierunkach tak, by zminimalizować utrudnienia - zapewnił Smółka.