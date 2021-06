Niebezpieczne skrzyżowanie od doby bez sygnalizacji. Spaliły się podziemne kable

Na skrzyżowaniu alei "Solidarności" z Żelazną doszło do awarii sygnalizacji świetlnej. Rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich przekazał, że spaliły się kable instalacji podziemnej.

Światła na skrzyżowaniu nie działały już we wtorek rano, ale miejscy drogowcy otrzymali zgłoszenie dopiero wieczorem. - We wtorek około godziny 23 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na skrzyżowaniu alei "Solidarności" z Żelazną nie działa sygnalizacja świetlna. Okazało się, że doszło do awarii kabli instalacji podziemnej. Kable spaliły się - poinformował Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.