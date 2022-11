Kolektor, pęknięta rura, a teraz awaria sygnalizacji. Mokotów jeszcze bardziej zakorkowany

Ogromne korki na skrzyżowaniu Gagarina z Czerniakowską. Jak informował reporter tvnwarszawa.pl, poza trwającymi od dawna utrudnieniami, w poniedziałek rano doszło tam jeszcze do awarii sygnalizacji świetlnej.

Z jednej strony trwa tu budowa kolektora i tramwaju wzdłuż Gagarina, a z drugiej Wisłostrada wciąż jest zwężona po niedawnej awarii. W poniedziałek doszła do tego awaria świateł. Nasz reporter zastał na miejscu ogromne korki i zdezorientowanych kierowców. Sygnalizacja nie przestała całkiem działać, natomiast zmieniła tryb. - W godzinach szczytu ulica z pierwszeństwem przejazdu, czyli Czerniakowska, miała skrócone zielone światło. Kierowcy, którzy jechali na przykład w stronę "Mordoru", musieli stać dłużej niż zwykle.

Według niego, prawdopodobnie już po przystąpieniu do naprawy, cykl czerwonego światła skrócił się, ale cykl zielonego też skrócił się o kilka sekund. - System wracał do normy, ale jeszcze "się gubił". Czegoś takiego jeszcze tam nie widziałem, takich utrudnień i to w tych godzinach - ocenił Zieliński.