Awaria na Sadybie. Kilka budynków bez wody, utrudnienia dla komunikacji publicznej

Do awarii doszło w sobotę rano, w rejonie ulicy Powsińskiej, tuż przy Morsztyńskiej. Na miejscu, jak opisuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl pracują służby, jednak naprawianie usterki może potrwac do niedzieli. Miejskie Przedsiębiorstwo Wód i Kanalizacji na swojej stronie przekazuje, że wody nie ma w siedmiu budynkach przy Morsztyńskiej. Do dyspozycji mieszkańców jest beczkowóz.