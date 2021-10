Awaria w autobusie. "Pasażerowie wpadli w panikę. Staranowali jedną osobę"

czytaj dalej

- Ochroniarz dusił mężczyznę, który zasnął na przystanku autobusowym. Uderzał go pałką, użył gazu. Do interweniującej Ukrainki rzucił: "wracaj do siebie, ukraińska ku***" - opisywała incydent autorka nagrania, które przesłała na Kontakt 24. Jak się dowiadujemy, mężczyzna nie odpowie przed sądem za swoje zachowanie. Sprawę umorzono.