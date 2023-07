Autobus w ogniu na S8. Ewakuowano dzieci

czytaj dalej

W Żurominie zderzyły się ciężarówka z naczepą do przewozu paszy oraz samochód dostawczy. To pierwsze auto uszkodziło sygnalizację świetlną i wpadło w zaparkowane samochody osobowe. Jazdę zakończyło na narożniku bloku mieszkalnego. Część auta dostawczego znalazła się pod ciężarówką. Na ulicę wysypała się pasza i pieczywo. Dwaj kierowcy trafili do szpitala.