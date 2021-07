Autobus miejski nadział się na barierę. Zamiast pochłonąć energię wbiła się na osiem metrów

We wtorek rano w Rembertowie doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Autobus nocny uderzył w barierę energochłonną, która przebiła się do wnętrza pojazdu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, bo pojazd był prawie pusty. W przeciwnym razie doszłoby do tragedii.

O zdarzeniu przy Chełmżyńskiej poinformowali stołeczni strażacy na Facebooku. "Przy ulicy Chełmżyńskiej doszło do groźnej kolizji autobusu miejskiego z barierą energochłonną. W wyniku jej najechania wbiła się do pojazdu na znaczną odległość" - napisali. "Znaczna odległość" nie oddaje do końca skali spustoszenia, jakie metalowa bariera poczyniła w pojeździe. Przebiła szoferkę, na szczęście nie raniąc kierowcy. Zamiast pochłonąć energię uderzenia - do czego w założeniu służy - wbiła się aż do drugich drzwi, mijając po drodze przednie koła, miejsce dla niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. W sumie aż osiem metrów w głąb.