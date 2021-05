Samochód utknął na środku torowiska w Alejach Jerozolimskich

Kierowcy jadący przed południem Alejami Jerozolimskimi od Dworca Zachodniego w kierunku ronda Czterdziestolatka utknęli w korku. Na wysokości placu Starynkiewicza doszło do pożaru samochodu osobowego i na czas akcji gaśniczej służby wstrzymały ruch.

Na filmie widzimy mercedesa, który utknął na torowisku między jezdniami Alej Jerozolimskich. Wynika z niego, że koła pojazdu utknęły między szynami. W pewnym momencie do auta podchodzi dwóch mężczyzn. Po chwili stanęli za mercedesem i wypychają go z torowiska. Na końcu filmu widać jeszcze, jak samochód włącza się do ruchu z pasa zieleni.