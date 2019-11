Samochód uderzył w pogotowie. Pacjenta zabrała inna karetka

Do zderzenia doszło około godziny 15 przy skrzyżowaniu Broniewskiego z Jarzębskiego.

Jak ustalił nasz reporter, była to karetka przewozowa należąca do prywatnej firmy. - Została uderzona w bok przez auto osobowe. To spowodowało, że wypadła ze swojego pasa ruchu i uderzyła w słup przy przejściu dla pieszych - relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.