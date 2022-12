Asfaltują plac Trzech Krzyży. Od piątku jezdnia będzie częściowo przejezdna

Układanie kolejnej warstwy asfaltu rozpoczęło się w czwartek. Roboty prowadzone są od Alej Ujazdowskich do skrzyżowania z Książęcą, a także w rejonie pomnika Witosa. Drogowcy zapowiedzieli, że po zakończeniu tych prac, w piątek 30 grudnia, w godzinach popołudniowych kierowcy będą mogli tędy pojechać w stronę ronda de Gaulle'a. Ostatnia, wierzchnia warstwa asfaltu zostanie położona już po okresie zimowym.

Wjeżdżający na plac Trzech Krzyży z Alej Ujazdowskich będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Nadal niedostępny pozostanie skręt w stronę ulicy Wiejskiej i Instytutu Głuchoniemych. Przed skrzyżowaniem z Książęcą kierowcy skorzystają już z dwóch pasów: do jazdy prosto oraz prosto i w prawo.

Wyjazd z ulicy Książęcej na plac Trzech Krzyży nadal będzie możliwy w lewo lub w prawo. Zarząd Dróg Miejskich zapewnia jednak, że programy sygnalizacji świetlnej w tym miejscu zostaną dopasowane do zmian w ruchu.

Zmiany na jezdni zachodniej

Dla jadących od ronda de Gaulle'a dostępne będą dwa pasy do jazdy prosto Nowym Światem na południe – jezdnią zachodnią. Dodatkowo z prawego kierowcy będą mogli skręcić w Mokotowską, a z lewego zawrócić na plac. Umożliwiony zostanie wyjazd z Hożej na Aleje Ujazdowskie. Tu także dostosowana zostanie sygnalizacja świetlna.

Nie zmieni się także organizacja ruchu w rejonie ulicy Wiejskiej i Prusa. Na ulicy Wiejskiej utrzymano ruch dwukierunkowy pomiędzy ulicą Frascati a Prusa. Na tym odcinku obowiązuje też zakaz zatrzymywania się. Parkowanie jest dopuszczone wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach. Kierowcy muszą skręcić z ulicy Wiejskiej w Prusa i z Prusa w Wiejską.

ZDM podkreśla, że zmiany będą obowiązywały co najmniej do kwietnia 2023 roku .

W związku z nową organizacją ruchu autobusy linii 109, 127, 171, N33, N83 w kierunku Torwar, Browarna, Zajezdnia Woronicza, PKP Piaseczno pojadą ulicą Bracką do placu Trzech Krzyży. Wszystkie linie kursować będą nową, wschodnią jezdnią.

Przemiana placu Trzech Krzyży

Nowa nawierzchnia na rondzie de Gaulle'a i Nowym Świecie to początek zapowiadanej przemiany placu Trzech Krzyży. Plany drogowców obejmują obszar od ulicy Smolnej aż do Alej Ujazdowskich. Na zmianach zyskają przede wszystkim cykliści i piesi. Układ tras rowerowych w Śródmieściu zostanie uzupełniony o kluczowy element. Nowe drogi i pasy rowerowe na placu zapewnią połączenie istniejącej infrastruktury dla cyklistów w Alej Ujazdowskich aż do Nowego Światu.