Przebudowa linii średnicowej: ministerstwo zapowiada zamykanie Alej Jerozolimskich

Planowany od wielu lat remont linii średnicowej to potężne wyzwanie. Oznacza, że tunel pod centrum Warszawy trzeba zbudować praktycznie od nowa, w wielu miejscach - metodą odkrywkową. Wiadomo, że oznacza to kilka lat utrudnień - prace mają ruszyć w 2023 roku, a zakończyć się w 2027. O szczegóły w interpelacji do ministra infrastruktury zapytała posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Gajewska.