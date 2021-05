Ponad tydzień bez tramwajów w alei Jana Pawła II. "To jedne z bardziej zużytych rozjazdów"

Przez ponad tydzień tramwajarze będą remontować torowisko w alei Jana Pawła II. W tym czasie kilkukrotnie będzie zmieniać się organizacja ruchu. Na objazdy zostaną skierowane tramwaje, ale także autobusy.

Prace będą dotyczyć odcinka pomiędzy ulicą Stawki a rondem Zgrupowania AK "Radosław". - Na pewno przez około 20 lat nie były tam prowadzone głębsze prace. To jedne z bardziej zużytych rozjazdów w Warszawie – mówi nam Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Roboty będą obejmowały remont rozjazdu na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z ulicą Stawki, torowiska na przejeździe na wysokości Dzikiej oraz wymianę rozjazdu po południowej stronie ronda "Radosława". Prace Zostały podzielone na kilka etapów.

Trzy etapy

Pierwszy rozpocznie się w sobotę 29 maja około godziny 0.30. Prace będą prowadzone na torowisku. Nie będzie możliwości przejazdu na wprost w ciągu ul. Stawki przez skrzyżowanie z al. Jana Pawła II, nie będzie też można skręcić w lewo z alei w Stawki. Do tego obie jezdnie al. Jana Pawła II zostaną zawężone o jeden pas ruchu wzdłuż torowiska. Utrudnienia w tym etapie potrwają do 3 czerwca.

Z kolei w piątek 4 czerwca od około godziny 10 rozpoczną się prace związane z wymianą torów w łuku przy skrzyżowaniu. "Wyłączony z ruchu zostanie północno-wschodni narożnik skrzyżowania. W tym etapie prac nie będzie można skręcić z ul. Stawki w kierunku ronda Zgrupowania AK "Radosław" ani pojechać prosto w kierunku ul. Okopowej. Kierowcy nie będą mogli także pojechać na wprost w ciągu al. Jana Pawła II w kierunku ronda" – podaje urząd miasta.

W sobotę 5 czerwca dodatkowo zostanie zamknięty przejazd przez al. Jana Pawła II na wysokości Dzikiej. Objazd zostanie poprowadzony ulicą Stawki do Okopowej, co umożliwi kierowcom dojazd do ronda Zgrupowania AK "Radosław". Z kolei jadący ulicą Stawki w kierunku alei Jana Pawła II będą mogli skręcić w ul. Dziką. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest 7 czerwca, około godziny 4.00.

Drugi etap prac w alei Jana Pawła II urząd miasta

Bez tramwajów w alei

Przez cały czas trwania prac ruch tramwajów w alei Jana Pawła II, od al. "Solidarności" do ronda Zgrupowania AK "Radosław" zostanie wyłączony. Linie 17 i 33 będą jeździły objazdem od al. Jana Pawła II przez al. "Solidarności" i ul. Okopową do ronda Zgrupowania AK "Radosław", natomiast linii 35 pojadą ulicami gen. Andersa i Mickiewicza do pętli Marymont-Potok. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 41.

Jak podaje ratusz, w pierwszym etapie prac od soboty, 29 maja, do końca kursowania linii nocnych z czwartku na piątek, z 3 na 4 czerwca, trasę zmienią również autobusy linii 157. W kierunku ul. Gwiaździstej, od ul. Smoczej pojadą ul. Anielewicza i al. Jana Pawła II do ul. Stawki, a w przeciwną stronę – ul. gen. Andersa i ul. Anielewicza.

Pasażerów będą woziły tramwaje i autobusy linii zastępczych:

47 na trasie: Powstańców Śląskich – Broniewskiego – al. Jana Pawła II – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – al. "Solidarności" – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Rakowiecka – św. Andrzeja Boboli – Wołoska – Marynarska

Z17 na trasie: CH ARKADIA – Pamiętajcie o Ogrodach – Słomińskiego – al. Jana Pawła II – Dw. Centralny

W czasie drugiego etapu, od piątku, 4 czerwca, do końca kursowania linii nocnych z niedzieli na poniedziałek, z 6 na 7 czerwca, trasa linii zastępczej 47 się nie zmieni. Autobusy linii 157 pojadą z kolei objazdem tylko w stronę pętli Szczęśliwice, od ul. Mickiewicza ulicami gen. Andersa i Anielewicza do ul. Smoczej. Zmieni się również trasa autobusów nocnych: N12, N13, N46, N62 i N63. Na północ i wschód będą jeździły ul. Stawki do ul. Okopowej i na rondzie Zgrupowania AK "Radosław" wrócą na swoje trasy.

Podczas tego etapu prac autobusy linii zastępczej Z17 pojadą w stronę Dworca Centralnego trasą: CH ARKADIA – Pamiętajcie o Ogrodach – Słomińskiego – al. Jana Pawła II – Dw. Centralny, a w przeciwną stronę: Dw. Centralny – al. Jana Pawła II – Stawki – Okopowa – Słomińskiego – Pamiętajcie o Ogrodach – CH ARKADIA.

