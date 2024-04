Aktywiści usiedli na jezdni, w korku stała karetka. Policja publikuje nagranie

Nagranie przekazane do prokuratury

"W ciągu ostatnich dni policjanci podejmowali szybkie i skuteczne interwencje podczas blokowania ulic. W odniesieniu do sytuacji widocznej na nagraniu i przejazdu karetki zabezpieczone materiały zostaną przekazane do oceny prawno-karnej przez prokuraturę" - podaje w komunikacie KSP.

"Jesteśmy na autostradzie do klimatycznego piekła"

- Dlaczego obywatele muszą blokować drogi, aby być wysłuchani? Nie chcielibyśmy tego robić, ale kiedy rząd ignoruje listy, petycje i demonstracje, nie daje nam wyboru. Zakłócenia ruchu mogą być frustrujące i przepraszamy za nie, ale w tej chwili jesteśmy na autostradzie do klimatycznego piekła i musimy natychmiast się zatrzymać. Korki to nic w porównaniu do zniszczeń, które przyniesie kryzys klimatyczny - mówi cytowana w komunikacie Michalina Czerwońska z Ostatniego Pokolenia.

Czego chce Ostatnie Pokolenie?

Napisali wtedy list z postulatami do premiera. Domagali się przekazania 100 procent środków zaplanowanych na nowe autostrady na transport publiczny oraz wprowadzenia biletu miesięcznego na transport regionalny w całym kraju za 50 złotych. Postawili Donaldowi Tuskowi ultimatum - na ich poparcie dali mu czas do wyborów samorządowych 7 kwietnia. "Termin upłynął, a żądania pozostały bez odpowiedzi. Dlatego Ostatnie Pokolenie przystąpiło do zapowiedzianych zakłóceń i będą je powtarzać do skutku" - zapowiedzieli aktywiści.