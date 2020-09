Policja usunęła ekologów z ulicy w centrum. "Protestujemy przeciwko bezczynności"

Aktywiści z Extinction Rebellion zablokowali przejazd ulicą Świętokrzyską. Na miejsce przyjechali policjanci i usunęli protestujących z jezdni. Manifestacja przeniosła się na chodnik. Członkowie organizacji walczą o to, aby rząd wprowadził w Polsce alarm klimatyczny.

Uczestnicy usiedli na jezdni na Świętokrzyskiej przy skrzyżowaniach z Marszałkowską i Wallenberga.

- Jezdnia na Świętokrzyskiej została zablokowana na odcinku między Marszałkowską a Emilii Plater w dwóch miejscach. Aktywiści siedzą na jezdni, śpiewają piosenki i skandują: "Jesteśmy tutaj dla waszych dzieci". Mają też transparenty. Na jednym jest napisane: "Zmieńmy system, a nie klimat" - opisywał przed godziną 11 reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

Jeden z organizatorów poniedziałkowej akcji, Błażej Miernikiewicz, w rozmowie z reporterką TVN24 Małgorzatą Mielcarek, stwierdził, że uczestnicy będą manifestować aż do skutku. - My protestujemy przeciwko bezczynności, przeciwko brakowi uwagi dla największego zagrożenia dla ludzkości; dla zagrożenia, które spowoduje, że możemy wymrzeć jako gatunek. Jesteśmy tu dla waszych dzieci, dla waszych wnuków, dla was - zapewnił. Jego zdaniem, rząd doskonale się orientuje, jaka jest skala katastrofy klimatycznej.

- Jak poczytamy oficjalne dokumenty rządowe, to oni to wiedzą, tylko oni tego nie mówią i nic nie robią, żeby tej katastrofie przeciwdziałać - zaznaczył. Dodał, że grupa aktywistów napisała petycje o potrzebie uchwały o alarmie klimatycznym, która została rozesłana do wszystkich posłów w Polsce. - Odpisały nam trzy osoby, a posłów jest 460. Wołamy więc dzisiaj: obudźcie się, przestańcie chować głowę w piasek! Myśmy was wybrali, żebyście chronili nasze życie, a wy tego nie robicie - podsumował Miernikiewicz.

"Potrzebujemy perspektywy dostępu do wody"

– Nikt tak naprawdę nie słuchał jakie mamy przesłanie – mówiła na antenie TVN24 inna z aktywistek. Zaznaczyła, że protest z założenia miał być pokojowy. – Mamy tu osoby, które deeskalują jakąkolwiek agresje, które się komunikują z policją. Jesteśmy podzieleni na różne działy, ja na przykład zajmuje się tym, by nikomu nie brakowało wody - opisywała.

Jej zdaniem, taka forma protestu jest właściwa. – To jest samo centrum, centrum stolicy, tutaj najłatwiej też dotrzeć mediom. Jesteśmy w centrum wydarzeń, gdzie jest rząd i to jest przestrzeń publiczna. My takie kroki podejmujemy, bo rząd nie działa tak jak należy. My potrzebujemy wody, perspektywy dostępu do niej przez najbliższe lata, dostępu do świeżego powietrza, to jest podstawa - wymieniała.

Protest ekologicznych aktywistów z Extinction Rebellion w Warszawie | PAP/Wojciech Olkuśnik

Policja usunęła aktywistów

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz dodał, że na miejscu zebrało się kilkuset aktywistów. - Jest też bardzo dużo policji, naliczyłem kilkadziesiąt pojazdów - zaznaczył. Funkcjonariusze usuwali aktywistów siedzących na jezdni.

Na początku aktywiści zostali otoczeni kordonem policji. Funkcjonariusze prosili ich o rozejście się i nieutrudnianie czynności policyjnych. Potem zaczęli wynosi protestujących z jezdni. - Do każdego aktywisty podchodzi kilku policjantów, chwyta i wynosi na chodnik. To wszystko odbywa się bez żadnych przepychanek i bez nerwowości - zastrzegł Węgrzynowicz.

Jak relacjonował przed godziną 12 reporter TVN24 Paweł Łukasik, policjanci usunęli protestujących z jezdni ulicy Świętokrzyskiej. Protest w mniejszej formie przeniósł się na chodnik.

W okolicy utworzyły się korki.

- Ruch w kierunku Tamki i Marszałkowskiej od Emilii Plater został wznowiony. Nadal jednak nie ma przejazdu w stronę ronda ONZ - podał o godzinie 12 Artur Węgrzynowicz.

Były utrudnienia w kursowaniu autobusowych linii 178 i 517.

"Policjanci podjęli czynności wobec osób blokujących ulicę"

Komenda Stołeczna Policji odniosła się do protestu na swoim Twitterze. "Policjanci podjęli czynności wobec osób blokujących ulicę Świętokrzyską, są one legitymowane. Ulica jest nieprzejezdna w obu kierunkach na odcinku pomiędzy ulicami Emilii Plater - Marszałkowska" - napisali policjani.

Poinformowali też, że na miejsce protestu skierowani zostali policjanci z Zespołu Antykonfliktowego. "Osoby, które nie stosują się do nakazu zejścia z pasów ruchu przeznaczonych dla samochodów i lekceważą policyjne komunikaty, są przenoszone na bok" - dodało KSP.

- Z naszej strony działania polegają na przywróceniu właściwego ruchu na zablokowanym skrzyżowaniu. W tej chwili wyłączony jest odcinek Świętokrzyskiej od Emilii Plater do Marszałkowskiej. Początkowo ulica była blokowana przez trzy grupy, w tej chwili została jedna. Trwają działania polegające na wynoszeniu osób, które blokują ruch – dodał w rozmowie z tvnwarszawa.pl Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Jak podkreślił, zanim funkcjonariusze zaczęli wynosić protestujących aktywistów, skierowano do nich komunikaty, aby dobrowolnie opuścili jezdnie. - Osoby wyniesione z jezdni zostaną ukarane mandatami na podstawie artykułu 90. Kodeksu wykroczeń – dodał.

Policja usuwa aktywistów z jezdni | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Zapowiadana akcja

"W poniedziałek 7 września aktywiści dadzą wyraz swemu oburzeniu biernością polityków wobec zbliżającej się katastrofy klimatycznej i będą blokować ulice stolicy" - zapowiadało Extinction Rebellion jeszcze przed weekendem.

- Politycy muszą nas usłyszeć. Jesteśmy głosem młodych ludzi, którzy martwią się o swoją przyszłość, rodziców przerażonych wizją życia, jaka czeka ich dzieci, babć i dziadków zatroskanych o los swoich wnuków - mówiła na czwartkowej konferencji Anita Sobiechowska z organizacji.

Aktywiści twierdzą, że wrzesień będzie miesiącem protestów klimatycznych na całym świecie.

Miejsca protestu na Świętokrzyskiej Google maps , tvn24.pl

