Zaczął uciekać, potrącił funkcjonariuszkę. Policja użyła broni, ranny uciekał dalej

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w jednym z komisów samochodowych na warszawskim Targówku. Jak opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl, policjanci prowadzili tam pościg za mężczyzną . Teraz policja poinformowała o jego szczegółach. Jak wyjaśnia rzeczniczka komendy na Targówku Irmina Sulich, chodziło o podejrzanego o liczne przestępstwa. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, zauważyli poszukiwanego i zablokowali wyjazd z posesji. - 20-latek na widok patrolu natychmiast podjął próbę ucieczki, pobiegł do zaparkowanego samochodu i odjechał. Kiedy samochód był już w ruchu, policjant, chcąc uniemożliwić ucieczkę kierującemu, otworzył przednie drzwi od jego strony, jednak przez prędkość pojazdu niemożliwe było zatrzymanie obezwładnienie osoby - przekazała policjantka.

Wjechał w policjantkę, padły strzały

Policjanci rozpoczęli poszukiwania 20-latka. Powiadomili też o tym ościenne jednostki. - Potrąceni funkcjonariusze zostali odwiezieni do szpitala, a w teren ruszyły patrole prewencyjne i operacyjne. Policjanci bardzo szybko podjęli działania żeby zatrzymać mężczyznę. Zaledwie w niecałą godzinę po zdarzeniu funkcjonariusze grupy "Skorpion" ujawnili porzucony przez uciekiniera samochód, a w nim ślady krwi. Operacyjni kontynuowali pościg pieszo za mężczyzną i już po chwili zatrzymali go. Okazało się, że 20-latek został postrzelony - przekazała rzeczniczka.

Za napaść na funkcjonariuszy grozi mu 10 lat

Policjanci udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy. Wezwana na miejsce karetka pogotowia zabrała go do szpitala. Jak wskazała Sulich - tam pilnują go policjanci. Samochód, którym uciekał, został zabezpieczony.