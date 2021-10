Zmiany w abonamencie mieszkańca: wszystkie formalności załatwisz przez internet

I zaznacza, że usprawniony został także przebieg całej procedury tak, aby w całości odbywała się zdalnie: - Do tej pory wnioskujący zobligowani byli do przyjścia do jednego z punktów obsługi pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego, żeby okazać oryginały niezbędnych dokumentów i potwierdzić tożsamość. Od 1 października 2021 roku nie jest to już konieczne – zyskaliśmy nowe narzędzia techniczne do tego, aby zweryfikować tożsamość wnioskujących drogą elektroniczną.