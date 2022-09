Uczczą rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Będą utrudnienia

Ograniczenia te będą obowiązywać na ulicach: - Matejki – na odcinku od Alej Ujazdowskich do Wiejskiej – włącznie z zatokami postojowymi, w godz. 0.01 do 17 (z wyłączeniem pojazdów organizatora, służb miejskich, gości, autobusu przewożącego poczty sztandarowe i pojazdów posiadających przepustkę); - Wiejskiej – na odcinku od Frascati do Pięknej - włącznie z zatokami postojowymi, w godz. 0.01 do 17 (z wyłączeniem pojazdów organizatora, służb miejskich, gości, autobusu przewożącego poczty sztandarowe i pojazdów posiadających przepustkę); - Chopina – na odcinku od Sieroszewskiego do Alej Ujazdowskich – włącznie z zatokami postojowymi, w godz. 0.01 do godz. 14.30 (z wyłączeniem pojazdów organizatora, służb miejskich i pojazdów posiadających przepustkę).

Zostanie on wprowadzony na ulicach: - Matejki – na odcinku od wjazdu do Ambasady Kanady do ulicy Wiejskiej (z zapewnieniem dojazdu do Ambasady) – od godz. 10 do 17; - Wiejskiej – na odcinku od ulicy Frascati do Pięknej (z zapewnieniem możliwości wjazdu i zatrzymania się gości VIP, pojazdów organizatora i pojazdów posiadających przepustkę) – od godz. 13 do 16.