79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. We wtorek, 1 sierpnia, o godzinie 17 na 60 sekund uruchomione zostaną syreny alarmowe. Powstańcy apelują o to, by przez minutę godnie uczcić w stolicy godzinę "W".

1 sierpnia o godzinie 17 w Warszawie zawyją syreny. Miasto zatrzyma się na symboliczną minutę ciszy.

"Apelujemy do wszystkich mieszkanek i mieszkańców stolicy, do naszych gości, do odwiedzających Warszawę turystów, by dołączyli do tego hołdu, zatrzymali się w samochodach, przystanęli na chwilę na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych” – tak zaczyna się apel podpisany przez powstańców i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Apel o minutę ciszy

- Apeluję o minutę ciszy, kiedy 1 sierpnia o 17 rozlegnie się dźwięk syren. To moment bardzo szczególny, kiedy w godzinie "W" zamiera cała Warszawa. Prosiłem innych samorządowców, by uczcili tę chwilę też u siebie i powoli staje się to ogólnopolską tradycją – powiedział cytowany w komunikacie na ten temat prezydent Trzaskowski.

Prezydentowi wtórował Janusz Komorowski, członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK.

- Mam gorącą prośbę do wszystkich mieszkańców Warszawy, żeby 1 sierpnia zatrzymali się o 17 i oddali hołd tamtej młodzieży warszawskiej, która była gotowa do ostatniego tchu walczyć o Polskę i jej dobre imię"– zaapelował Komorowski.

Lokalizacje uruchomienia ręcznych syren

Poza syrenami systemu alarmowania i ostrzegania ludności zostaną także uruchomione przez harcerzy ręczne syreny w poniższych lokalizacjach: - na Powązkach: Gloria Victis i plac przed Domem Pogrzebowym; - na Mokotowie: Metro Wilanowska; - na Pradze-Północ: skrzyżowanie ulicy Targowej z Kijowską; - na Pradze-Południe: skrzyżowanie ulic Fieldorfa, Zamienieckiej i Ostrobramskiej, rondo Waszyngtona; - w Śródmieściu: Rynek Starego Miasta; - na Ursynowie: skrzyżowanie ulic KEN i Wąwozowej; - w Wilanowie: Przyczółkowa 29; - we Włochach: skrzyżowanie ulic al. Krakowska z 1 Sierpnia.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl