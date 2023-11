61. Rajd Barbórka w sobotę, pierwsze utrudnienia od czwartku

Zawodnicy rozpoczną rywalizację na Autodromie w Słomczynie. Stamtąd przejadą na Tor Służewiec, gdzie zmierzą się z kolejnymi dwoma odcinkami specjalnymi. Rajdowców nie zabraknie też na Autodromie Bemowo, gdzie do pokonania będzie znany wszystkim kibicom mostek. Ostatni akcent rajdu to legendarne Kryterium Asów, czyli efektowny i bardzo wymagający przejazd ulicą Karową.

Zamknięte ulice, zakazy parkowania

Przed odcinkiem na Karowej zostaną ustawione trybuny, dlatego też ulica Furmańska będzie zamknięta od czwartku, 30 listopada, od godziny 7 do poniedziałku, 4 grudnia, do godziny 23. W tym czasie fragment Furmańskiej – od ulicy Karowej do wjazdu na parking – zostanie wyłączony także z ruchu pieszego.