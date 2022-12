Karowa zweryfikuje umiejętności rajdowców. Zamknięte ulice na Powiślu, zakazy parkowania

Ulice wyłączone z ruchu i zakaz parkowania

Od czwartku od godziny 7.00 do poniedziałku 5 grudnia do godziny 23.00, czyli na czas budowy i rozbiórki trybun oraz podczas kryterium ulicznego, z ruchu drogowego i pieszego zostanie wyłączony fragment ulicy Furmańskiej na odcinku od ulicy Karowej do wjazdu na parking. W tym samym czasie, na całej ulicy, będzie obowiązywał też zakaz parkowania. Na dwa dni (piątek i sobotę) na drodze wewnętrznej prowadzącej do Automobilklubu na Bemowie, czyli wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich, wprowadzony zostanie zakaz parkowania.