10 tysięcy biegaczy na ulicach stolicy. W niedzielę startuje Półmaraton Warszawski

Tegoroczna edycja półmaratonu odbywa się pod zmienioną, symboliczną nazwą - Warszawski Półmaraton Pokoju. Dyrektor biegu Marek Tronina wyjaśniał podczas wtorkowej konferencji prasowej, że jest to gest solidarności z Ukrainą i znak sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji na niepodległe państwo.

Nawiązanie przez organizatorów do sytuacji w Ukrainie ma być nie tylko symbolem, mają za tym iść konkretne działania. - Chcemy pomóc ludziom, którzy znaleźli się w sytuacji dramatycznej i nieoczekiwanej. Zorganizowaliśmy wirtualny Charytatywny Bieg Jedności z Ukrainą w ramach którego zebrano już 45 tysięcy złotych dla Polskiej Akcji Humanitarnej, która prowadzi zbiórkę na rzecz osieroconych dzieci przybyłych z Ukrainy. Podczas trwania samego wydarzenia również przeprowadzimy zbiórki charytatywne dla trzech ukraińskich szpitali oraz dla sierot z Ukrainy - zapowiedział Tronina, cytowany w komunikacie fundacji "Maraton Warszawski". Dodał też, że wszyscy zawodnicy z Ukrainy pobiegną w niedzielę bezpłatnie.

Symboliczną zmianę nazwy wydarzenia mają również podkreślać medale, które otrzymają uczestnicy półmaratonu. Dotychczas przedstawiały one symbole stolicy, tym razem znajdują się na nich dwie dłonie splecione w geście pomocy.

Początek półmaratonu planowany jest na godzinę 9, do mety ostatni zawodnicy powinni dobiec do godziny 12.30. Start zlokalizowany będzie na Nowym Mieście przy ulicy Konwiktorskiej. Uczestnicy ruszą w kierunku placu Wilsona, a następnie mostem Gdańskim udadzą się na prawą stronę Wisły. Z powrotem do Śródmieścia powrócą mostem Świętokrzyskim. Z Powiśla udadzą się ulicą Rozbrat w kierunku Parku Agrykola. Ostatnie kilometry będą wiodły na południe - Wybrzeżem Kościuszkowskim i Wybrzeżem Gdańskim w kierunku mety zlokalizowanej przy Multimedialnym Parku Fontann.