Tak pobiegną uczestnicy 16. Półmaratonu Warszawskiego. Zapisało się już siedem tysięcy osób

Do startu największego półmaratonu w kraju zostały niespełna dwa miesiące - w tym roku imprezę zaplanowano na 27 marca. Organizatorzy podali trasę tegorocznej, 16. już edycji biegu. Poinformowali też, że do tej pory zapisało się około siedmiu tysięcy biegaczy.

Zapisało się już około siedmiu tysięcy osób

Organizatorzy informują, że start w biegu zadeklarowało już ponad siedem tysięcy osób. Zapisy nadal trwają, a do 15 lutego można skorzystać z niższej opłaty startowej. Po zapisaniu się na bieg, można dołączyć do zrzeszającej biegaczy grupy na Facebooku "Trenuję do 16. Półmaratonu Warszawskiego". Będą tam dostępne plany treningowe o różnym stopniu zaawansowania oraz porady, jak przygotować się do startu.