Kierowca ciężarówki śmiertelnie potrącił motorowerzystę. Jest śledztwo, nie ma zarzutów

Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się policyjną interwencją wobec Lotnej Brygady Opozycji. We wtorek policja zaangażowała straż pożarną, by przez około godzinę zaglądać z wysięgnika do mieszkania, które wynajęli aktywiści. Obok odbywały się obchody tzw. miesięcznicy smoleńskiej. "Takie działanie ingeruje m.in. w konstytucyjne prawo do ochrony życia prywatnego" - czytamy w komunikacie RPO.