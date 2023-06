"Ani jednej więcej". Przemarsz w Warszawie po śmierci ciężarnej Doroty

Uczestnicy przemarszu w Warszawie spotkali się przed pomnikiem Kopernika, następnie przemaszerują Krakowskim Przedmieściem i Miodową do Ministerstwa Zdrowia.

- Wydaje mi się, że jeśli wychodzimy i głośno mówimy, jakie mamy stanowisko, to z energią tłumu i z energią wszystkich może w końcu jesteśmy w stanie coś zmienić. Bo to, co się obecnie dzieje w naszym kraju, jest po prostu niedopuszczalne - powiedziała jedna z uczestniczek protestu w rozmowie z reporterką TVN24.