"Wracamy do stanu sprzed pandemii". Akademicka pielgrzymka na Jasną Górę

"Chcemy na nowo odkryć sens naszej wiary"

- Papież Benedykt XVI zachęcał nas, żebyśmy nie koncentrowali się na naszych ranach, na tym, co nas od Jezusa i od drugiego człowieka oddziela, ale na Jezusie i Jego ranach, bo to On pokonał wielką przepaść, którą spowodował grzech. Dlatego przyjmując Jego miłość, uświadamiając sobie, że On zniszczył wszelkie zło i chce ofiarować nam pełny dostęp do Boga Ojca - wskazał duchowny.