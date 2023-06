W sobotę przez Warszawę przejdzie Parada Równości

Trasa Parady Równości

"Będzie to ostatni moment dla osób, które będą chciały wrócić metrem do Miasteczka Równości. Wcześniej, na Placu Konstytucji, będzie na was czekał beczkowóz" - zastrzegają organizatorzy.

Bieg i maraton filmowy

W sobotę, jeszcze przed rozpoczęciem Parady, tradycyjnie odbędzie się Warszawski Bieg Równości. "To bieg dla wszystkich osób. Zapraszamy zarówno biegaczki_y, jak i osoby chętne do pokonania trasy w dowolny inny sposób - na rowerze, rolkach, z kijkami (nordic walking), czy po prostu idąc" - podkreślają organizatorzy.

Start biegu będzie zlokalizowany na Płycie Desantu 3 Dywizji Piechoty niedaleko Cypla Czerniakowskiego. Trasa będzie przebiegać na północ do Mostu Świętokrzyskiego, mostem na drugą stronę Wisły, dalej w dół ze skarpy na ścieżkę nad Wisłą, i na południe ścieżką, pod mostami Poniatowskiego i Łazienkowskim, aż do mety zlokalizowanej przy Plażówce Saskiej przy Wale Miedzeszyńskim 389.

Miesiąc Równości

- Zależy nam na tym, żeby wprowadzać temat równości i niedyskryminacji w miejską społeczność, do jej codzienności. Żeby prawa człowieka nie wydawały się czymś odległym, teoretycznym i abstrakcyjnym, a stały się właśnie czymś codziennym, co dotyczy każdej osoby, co można egzekwować, z czego można korzystać - informowała, cytowana w komunikacie ratusza, Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorska ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, pełnomocniczka ds. równego traktowania. - Warszawski Miesiąc Równości to bardzo dobra okazja do budowania świadomości praw człowieka, swoich własnych, naszych społeczności, ale też praw różnych grup społecznych, do których bezpośrednio nie przynależymy - dodała.