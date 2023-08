W przyczepie pękła opona, nie mogli sami wymienić koła. Oni ich zauważyli i pomogli

Wczoraj, 29 lipca wracaliśmy z Mazur. Pękła nam lewa opona w przyczepie. Wtoczyliśmy się w drogę leśną na przeciw wjazdu do Wykrotu, ponieważ nie było możliwości wymiany koła na drodze (wąskie pobocze, duży ruch pojazdów). Policjanci na służbie podjechali do nas, żeby sprawdzić, co się stało, że stoimy na drodze leśnej. Udzielili nam pomocy (praktycznej i fizycznej) przy wymianie koła - ja nie dałabym rady pomóc mężowi (mam 72 lata, mąż 74). Byli to sierż. Szt. Hubert Bochomulski i mł. asp. Dominik Obrębski z posterunku w Kadzidle. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy…dobrze, że jesteście…Pozdrawiamy - ………z Ostrołęki”