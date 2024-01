Drogowcy o najbezpieczniejszym roku na stołecznych ulicach

W 2023 roku na warszawskich ulicach było najmniej ofiar wypadków drogowych odkąd zbierane są takie dane, czyli od 1983 roku. Piesi jeszcze kilka lat temu stanowili większość z poszkodowanych, dziś jest to co trzecia osoba. Po raz pierwszy również liczba pieszych zabitych na stołecznych ulicach jest jednocyfrowa - przekazali drogowcy.

Najbezpieczniejszy rok na warszawskich drogach

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski zaznaczył, że w Warszawie jest bezpieczniej dzięki poprawie infrastruktury drogowej, a zwłaszcza budowie nowych i przebudowie istniejących przejść dla pieszych. - Pomimo to na warszawskich ulicach wciąż, niestety, giną ludzie. Zabici na stołecznych drogach to dziś ofiary brawury, nadmiernej prędkości oraz jazdy pod wpływem alkoholu – ocenił.

Spadek ogólnej liczby ofiar wynika ze spadku liczby ofiar wypadków wśród pieszych. W 2023 roku było takich przypadków dziewięć. To o siedem mniej niż rok wcześniej i trzykrotnie mniej niż jeszcze 6-7 lat temu, kiedy co roku na ulicach Warszawy ginęło ponad trzydziestu pieszych. Dekadę temu, w 2013 roku na stołecznych ulicach zginęło 45 pieszych.

- W połowie ubiegłej dekady uznaliśmy, że to sensowny, rozpisany na lata, plan dojścia do "wizji zero" i konsekwentnie go realizujemy. Coroczne statystyki pokazują, że mieliśmy słuszność - powiedział Łukasz Puchalski.