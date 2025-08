Sprawdzili rowery elektryczne, posypały się mandaty

Stołeczni policjanci kontrolowali rowery elekryczne Źródło: KSP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Na ulicach Warszawy coraz częściej możemy zauważyć pojazdy, których użytkownicy używają tylko manetki do przyspieszania. Takie 'rowery' nie wpisują się w ustawową definicję, a kierujący często łamią przepisy, poruszając się nimi. Nie każdy amator szybkiej jazdy bez pedałowania ma świadomość, że jeździ tak naprawdę motorowerem. Prawidłowe użytkowanie motoroweru wymaga od nas spełnienia kilku wymogów, a ich niespełnienie wiązać się może z poważnymi konsekwencjami" - przypomina podkom. Rafał Markiewicz z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.

Stołeczni policjanci kontrolowali rowery elektryczne Źródło: KSP

Rower – to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 metra poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. definicja roweru w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym

Stołeczni policjanci kontrolowali rowery elektryczne Źródło: KSP

O tym trzeba wiedzieć

Osoby, które posiadają i korzystają z "rowerów elektrycznych" wyposażonych w pomocniczy napęd elektryczny o napięciu wyższym niż 48 V i o znamionowej mocy ciągłej większej niż 250 W, osiągają prędkość powyżej 25 km/h lub są wyposażone w manetkę gazu, nie mogą poruszać się takim pojazdem po drogach publicznych, dopóki nie dopełnią następujących formalności.

• Rejestracja pojazdu. Motorower musi posiadać dokument stwierdzający dopuszczenie go do ruchu (dowód rejestracyjny) i tablicę rejestracyjną. • Wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (bez względu czy pojazd jest wyposażony w silnik spalinowy lub elektryczny); • Posiadanie niezbędnych uprawnień – w przypadku osób powyżej 18 roku życia, wystarczające jest prawo jazdy kat. B, osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia (lub osoby pełnoletnie, które nie posiadają prawa jazdy kat. B), powinny natomiast posiadać prawo jazdy kat. AM, aby legalnie poruszać się po drogach publicznych motorowerem.

Kontrole i mandaty

W ramach ostatnich działań policjanci ze stołecznej skontrolowali 210 pojazdów i nałożyli na kierujących 66 mandatów na kwotę ponad siedmiu tysięcy złotych. Jeden :"rower elektryczny: nie został dopuszczony do dalszego ruchu.